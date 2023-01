Mesmo com sol, atenção com a chuva não pode ser descartada; entenda

População não pode relaxar pela falta de nuvens carregadas no céu, porque o período chuvoso ainda está vigente em Minas Gerais (foto: Edésio Ferreira / EM / D.A Press ) Dias mais claros, sol e poucas nuvens no céu. Janeiro acaba nesta terça-feira (31/1), e a sensação de que o verão finalmente começou está no ar. Mas, a população não pode relaxar pela falta de nuvens carregadas no céu, porque o período chuvoso ainda está vigente em Minas Gerais. Até quinta-feira (2/2), a previsão é de pancadas de chuva isoladas em toda a Região Metropolitana de Belo Horizonte.





De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas continuam altas em todo o estado, sendo máxima prevista para a semana de 31°C na Grande BH e 35°C no Norte de Minas. Mesmo assim, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), afirma que grandes acumulados de chuva são esperados em pelo menos duas regiões do estado.









Conforme Claudemir de Azevedo, meteorologista do Inmet, a partir de sexta-feira (3/2) há expectativa da retomada de pancadas de chuvas a qualquer hora na capital e região metropolitana. Além disso, no Sul de Minas há previsão de chuvas fortes com acumulados significativos.

Cidades em alerta

Desde o início do período chuvoso, em setembro de 2022, 21 pessoas morreram em decorrência das chuvas em Minas. Outras 2.098 tiveram que sair de suas casas e foram encaminhadas para abrigos públicos, e 11.637 tiveram que ir para casa de parentes ou amigos. Além disso, 244 cidades decretaram situação de anormalidade.





Até a manhã desta quarta-feira (1º/2), 263 municípios mineiros estão em alerta de perigo por chuvas. Com isso, a previsão é que cidades do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Campo das Vertentes e regiões Oeste, Sul, Sudoeste e Central, registrem precipitações de até 100 mm/dia. Além de ventos intensos que podem chegar a até 100 km/h, risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e alagamentos.