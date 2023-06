Anel Rodoviário recebe sete novos radares a partir de julho

432

Sete novos radares serão instalados no Anel Rodoviário a partir de julho (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press)

O Anel Rodoviário de Belo Horizonte, palco de constantes acidentes, terá sete radares de velocidade a partir de julho. O anúncio foi feito nesta terça-feira (27/6) pelo Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre de Transportes (Dnit).





Os equipamentos serão instalados nos km 452,2, km 452,25, km 452,75, km 454,93, km 460,65, km 462,85 e km 464,61. Segundo o órgão, os radares devem começar a funcionar, de fato, dentro de 30 a 60 dias.

Instalação dividiu motoristas

Nas redes sociais alguns motoristas fizeram comentários a respeito da instalação dos novos radares. Muitos se mostraram indignados, apontando que o estado deveria investir mais na estrutura da rodovia e na educação dos motoristas do que instalar mais radares.

Outros mostraram apoio à decisão, que a via estava muito perigosa pelos acidentes recorrentes.

Dois acidentes com vítimas por dia

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) no ano de 2022 o Anel Rodoviário registrou registrou mais de 2 acidentes com vítimas por dia, uma média de 61 acidentes com vítimas por mês, nos pouco mais de 27 quilômetros da pista.

A estatística contabiliza todos os acidentes com vítimas. Quando o dado considera apenas as mortes na via, a conta chega em aproximadamente uma morte a cada seis dias em 2022.