Prefeito de Pintópolis é suspeito de desviar R$ 50 mil de tapa-buracos

Prefeito da cidade de Pintópolis é investigado de desviar verba pública (foto: Paulo Filgueiras/Reprodução) O prefeito de Pintópolis, Região Norte do estado, e outra pessoa estão sendo acusadas de desviar R$50 mil de verbas que iriam para serviços de recapeamento e tapa-buracos de ruas da cidade.

A empresa vencedora celebrou contrato com o ente municipal no valor de R$ 89.256,18 e, depois, um aditivo por meio do qual o valor contratual aumentou em R$ 20.110,53.

Depois de iniciados os serviços, o MPMG apurou que o prefeito abordou o outro denunciado, pai do dono da empresa contratada, solicitando a ele, do montante de contrato celebrado, o valor de R$ 50 mil, sob o argumento que seria usado para quitar dívidas da campanha.

De acordo com as investigações, diante da negativa inicial de repasse dos valores, o prefeito propôs ao denunciado a doação de massa asfáltica, a qual seria conseguida junto ao Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), em troca dos R$ 50 mil, o que foi aceito pelo pai do empresário e pago, em duas parcelas, ao chefe do Executivo municipal.

Em agosto de 2019, o homem contou a situação ao um vereador local depois que o prefeito não pagou o valor total estipulado pelos serviços prestados. Além disso, durante o curso das investigações ele mesmo confessou a prática do crime e delatou a participação do prefeito.

Diante das provas colhidas, o MPMG denunciou os dois à Justiça solicitando a condenação deles às penas do artigo 1º, inciso I, do Decreto Lei nº 01/67, o qual estabelece que é crime de responsabilidade a apropriação de bens ou rendas públicas, ou o desvio destes em proveito próprio ou alheio.

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), ao analisar e decidir pelo recebimento da denúncia do MPMG, considerou a existência de indícios do fato delituoso e de sua autoria.

Oitava cidade mais pobre de Minas

Segundo o levantamento “ Mapa da Riqueza ”, realizado em 2020, pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), na qual foram avaliados a distribuição de renda no país, a cidade de Pintópolis tinha uma renda média de R$ 88,89 por pessoa, tornando-se a oitava cidade mais pobre de Minas Gerais.

A renda do município vem principalmente da extração de carvão vegetal, agricultura e pecuária de gado de leite e corte.