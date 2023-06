Acidente entre carro e carreta mata um homem e fere quatro pessoas

432

Carro levava cinco passageiros quando bateu na parte de carga da carreta. O motorista morreu e os quatro passageiros ficaram feridos (foto: CBMMG)

Um acidente entre carro e carreta matou um homem, de 27 anos, e deixou quatro pessoas feridas na tarde dessa segunda-feira (26/6), na rodovia estadual MGC-122, em Capitão Enéas, no Norte de Minas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente foi na altura do km 230. A carreta, que transportava cimento, seguia na pista no sentido Janaúba quando bateu no carro, que seguia no sentido oposto da via.

A suspeita da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) é de que o motorista do carro perdeu o controle da direção, invadiu a contramão e bateu na parte de carga da carreta.

O motorista do carro, de 27 anos, morreu ainda no local do acidente. O condutor da carreta, de 56 anos, teve escoriações leves e dispensou atendimento.

Uma passageira do carro, de 15 anos, ficou presa às ferragens com suspeita de fratura no fêmur. Ela foi retirada do veículo pelos bombeiros e levada de helicóptero para o Hospital Santa Casa de Montes Claros.

Outra passageira, de 21 anos, já estava fora do veículo quando o socorro chegou e foi conduzida para o hospital pela ambulância dos bombeiros.

Outros dois passageiros do carro foram socorridos e encaminhados para o hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A pista ficou interditada por cerca de quatro horas. Os veículos estavam fora da pista, porém parte da carga de cimento se espalhou pela via e precisou ser retirada pelos militares.