Idosa morre ao cair de escada de ônibus e porta fechar em sua cabeça

Acidente aconteceu ao final do viaduto do 'Terreirão do Samba', no acesso à Avenida Brasil (foto: Reprodução/Vídeo/Redes Sociais) Uma idosa de 64 anos morreu ao cair dentro de um ônibus coletivo na manhã desta segunda (26) em Juiz de Fora, Zona da Mata.

Segundo a Polícia Militar (PM), a passageira estava dentro do ônibus e perdeu o equilíbrio com uma freada brusca feita pelo motorista do veículo.

O motorista da linha de ônibus 741 - Valadares informou, em depoimento, que freou para não bater em outro veículo, que seguia pela avenida e que teria freado bruscamente. A manobra aconteceu ao final do viaduto do 'Terreirão do Samba', no acesso à Avenida Brasil.

A Prefeitura de Juiz de Fora emitiu uma nota, lamentando a morte da passageira.

"A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) foi informada na manhã desta segunda-feira, 26, de um acidente que causou a morte de uma pessoa dentro de veículo da linha de ônibus 741 - Valadares. O coletivo trafegava pelo Viaduto Helio Fádel Araujo em direção à Avenida Brasil. No trajeto, o ônibus acabou sendo fechado por outro veículo, sendo necessário frear bruscamente para evitar uma colisão. Durante este procedimento, a passageira que estava sentada no banco à frente do cobrador sofreu uma queda que levou ao seu falecimento. A Prefeitura lamenta profundamente esta perda e se solidariza com os familiares da vítima."

O Consórcio Via JF, responsável pelo transporte urbano na cidade, também emitiu nota, divulgada para a imprensa, com o sentimento de pesar pelo acidente e afirmou estar apurando as causas do ocorrido.

“As informações iniciais repassadas pelo motorista dizem que o ônibus do Consórcio Via JF foi fechado abruptamente por outro automóvel, o motorista teve que frear bruscamente para evitar uma colisão. Essa freada ocasionou a queda de uma passageira e seu óbito instantâneo”, diz o texto.