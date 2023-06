Pousada onde casal foi encontrado morto não tinha alvará

432

Walther Reis Cleto Junior, de 51 anos, e a esposa, Alessandra Aparecida Campos Reis Cleto, de 49, foram encontrados mortos no Chalé Aroma de Jasmim (foto: Arquivo pessoal)

Casal é encontrado morto em pousada





A Prefeitura de Camanducaia confirmou, nesta segunda-feira (26/6), que a pousada Chalé Aroma de Jasmim, onde um casal de São Paulo foi encontrado morto nesse sábado (24/6), não tem alvará de funcionamento. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais.O local, que funcionava como casa de aluguel nos fundos de uma residência, também não seguia as regras dos meios de hospedagens regulares, segundo o executivo municipal. À reportagem do, a Agência de Desenvolvimento de Monte Verde (Move) disse que o estabelecimento não está cadastrado na lista de acomodações oficiais da cidade.A entidade destaca que as casas de aluguel não passam por fiscalização ou regulamentação, que garantem a segurança dos hóspedes. Ainda de acordo com a prefeitura, Monte Verde tem mais de 7 mil acomodações. "Cerca de 95% delas têm lareira e sistema de aquecimento, e nunca houve nenhum caso do tipo", disse por meio de nota.Familiares suspeitam que o casal tenha morrido por intoxicação devido a uma lareira que ficava no quarto. No entanto, somente a perícia da Polícia Civil poderá confirmar a suspeita. Os laudos periciais podem ser concluídos em até 30 dias A reportagem não conseguiu contato com o responsável pelo Chalé Aroma de Jasmim. O espaço segue aberto para manifestações.Walther Reis Cleto Junior, de 51 anos, e a esposa, Alessandra Aparecida Campos Reis Cleto, de 49, se hospedaram no Chalé Aroma de Jasmim na tarde da última sexta-feira e foram vistos com vida às 18h do mesmo dia.O proprietário do chalé relatou à Polícia Militar ter percebido que a bomba d'água do banheiro do quarto do casal seguia ligada após muito tempo e, por volta das 10h de sábado, ele bateu à porta, perguntou se estava tudo bem e não teve resposta.Então, ele ligou para os telefones do casal e também não recebeu retorno. Aí decidiu usar uma chave reserva para entrar no quarto, onde se deparou com Walther e Alessandra caídos no chão.