Mulher reclama de som alto e é agredida com foice pelo marido

A mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (foto: Gov.br/Divulgação)

Uma mulher de 43 anos foi agredida pelo marido com uma foice de poda após reclamar do som alto que ele escutava, no sábado (24/6), em Uberaba, Triângulo Mineiro. A Polícia Militar prendeu o suspeito após uma vizinha denunciar o caso.