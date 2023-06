Motorista que feriu crianças no Barreiro é preso pela Polícia Civil

432

O acidente ocorreu, no último sábado (24/6), no Bairro Flávio Marques Lisboa, na região do Barreiro (foto: Reprodução/Twitter/PCMG)



O motorista, de 36 anos, que prestava serviço para a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) e bateu em um veículo de passeio no último sábado (24/6) foi preso pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).





O acidente ocorreu no Bairro Flávio Marques Lisboa, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. A instituição divulgou, na manhã desta segunda-feira (26/6), a prisão do homem.





Relembre o caso

Uma batida de frente entre uma caminhonete Hilux, que estava a serviço da Cemig e um veículo de passeio do modelo Ônix, deixou uma mulher e oito crianças feridas, sendo quatro delas em estado grave e atendidas por dois helicópteros do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) nos trabalhos de resgate.





Segundo CBMMG, o motorista que conduzia a caminhonete estava em horário de serviço e com sinais de embriaguez, sendo confirmado esse estado após o teste do bafômetro realizado ainda no local.





Ainda segundo os militares, o veículo de passeio, do modelo Ônix, transportava oito crianças, sendo cinco delas no banco de trás do veículo e as outras três no porta-malas, além da mãe e avó nos bancos da frente. Com o acidente, as oito crianças e também uma adulta ficaram feridas, mas a corporação não soube especificar qual das duas sofreu ferimentos.

A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a assessoria da Cemig e obteve o seguinte posicionamento:





"A Cemig informa que está ciente da ocorrência de acidente registrada neste sábado (24) envolvendo um veículo da empresa Provac, empreiteira contratada que presta serviços à companhia. A Cemig esclarece que todas as medidas de controle e análises do acidente estão sendo executadas em conjunto com a empreiteira. A Cemig lamenta o ocorrido e analisa as sanções administrativas cabíveis junto à empresa contratada."





Além disso, a reportagem também entrou em contato com a Polícia Civil para consultar se haverá algum tipo de penalização para a condutora do veículo por transportar as crianças de maneira irregular. Até o momento, ainda não recebemos retorno e atualizaremos a matéria assim que formos respondidos.