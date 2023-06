BH fecha drive-thru de vacinação por queda na procura

432

Drive-thru do Corpo de Bombeiros, no Bairro Funcionários (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O posto de vacinação drive-thru que funcionava no Corpo de Bombeiros, na Rua Piauí, Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, foi fechado. O serviço foi encerrado na última sexta-feira (23/6) devido à baixa procura dos usuários pela imunização contra a COVID-19 e gripe.









Ainda segundo a administração municipal, as equipes que trabalhavam no posto drive-thru serão remanejadas para a vacinação do público acamado e com mobilidade reduzida.





A PBH destaca que as doses contra o novo coronavírus continuam sendo aplicadas nos 152 centros de saúde da capital mineira e nos postos extras.





Já a aplicação de doses contra a gripe no público a partir de 13 anos também é feita em lojas parceiras: Drogaria Araujo, Droga Clara, Drogarias Extra Popular e Drogarias Pacheco. Cabe ressaltar que a vacinação da faixa etária de 6 meses a 12 anos acontece exclusivamente nas centros de saúde.