Menino salva mãe da morte com panelada na cabeça de padrasto

Um homem, de 51 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar de Uberaba (Triângulo Mineiro) após ferir o pescoço da esposa, de 43 anos, com um golpe de podão, neste domingo (25/6).



A ferramenta, usada para podar plantas, causou um corte profundo na mulher, que foi levada por unidade do Serviço de Atendimento Móvel com Urgência ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), em estado grave.

Conforme relato do menino, a confusão começou quando a mãe dele dormia no quarto enquanto o padrasto bebia na sala e ouvia música em volume alto.



A mãe foi até a sala pedir para o suspeito abaixar o volume do aparelho de som e eles começaram a discutir. O homem, então, pegou o podão e perseguiu a mulher, que havia corido para o quintal, onde foi alcançada e levou o golpe.

Depois de bater com a panela no padrasto, o menino e a mãe correram para fora da casa e pediram socorro a vizinhos, que acolheram os dois.



Suspeito permaneceu em silêncio



Também consta no registro da PM que no momento da prisão do suspeito, ele tinha sintomas de embriaguez e não respondeu às perguntas dos militares.



No interior da residência, foi localizado o celular da vítima todo danificado, provavelmente com golpes de podão.



Além da mulher, outras quatro vítimas já haviam registrado boletim de ocorrência de violência doméstica contra o suspeito.