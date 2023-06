Guerra entre facções: criança de 7 anos é morta a tiros por engano em BH

432

Pai e filha foram atingidos em um ponto de ônibus na Rua Romero Gomes Vieira, no bairro Mangueiras (foto: Google Street View/Reprodução) Uma criança de 7 anos morreu neste domingo (25/6) após ser baleada ao lado do pai, de 33, no bairro Mangueiras, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte. O homem, que também ficou ferido, estava com a menina em um ponto de ônibus na Rua Romero Gomes Vieira, quando o suspeito passou pelo local e efetuou os disparos.

No entanto, os disparos acabaram acertando o rapaz que estava na calçada, em um ponto de ônibus, e a filha dele. Ele teve perfurações na mão esquerda e cintura, e a menina foi atingida com dois disparos no tórax. Pai e filha foram conduzidos à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no Barreiro.

Posteriormente, o homem foi transferido para o Hospital João XXIII, na Região Centro-Sul da capital. A criança deu entrada no bloco cirúrgico da UPA, mas acabou morrendo.

O homem que levou o tiro e o suspeito dos disparos pertencem ao mesmo grupo criminoso, segundo consta no registro da Polícia Militar. Por essa razão, a vítima não quis passar informações sobre o rapaz.