Incêndio de grandes proporções atinge supermercado em BH; veja o vídeo

Um incêndio atingiu parte da estrutura do Supermercados BH, na Avenida Silviano Brandão, no Bairro Horto, na tarde deste domingo (25/6). Ninguém ficou ferido.

Corpo de Bombeiros foi acionado às 16h20 e mobilizou oito viaturas para o atendimento da ocorrência (foto: Corpo de Bombeiros/Redes sociais) O local foi isolado para que as chamas não se propagassem à edificação vizinha. O incêndio foi controlado às 17h40. As causas ainda são desconhecidas.





O estabelecimento comercial fica próximo ao estádio do América-MG. A equipe mineira enfrenta o Internacional, no Independência, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.



A Até o fechamento desta publicação, os bombeiros atuavam realizando as atividades de rescaldo. Ao todo, 23 militares atuaram na ocorrência.O estabelecimento comercial fica próximo ao estádio do América-MG. A equipe mineira enfrenta o Internacional, no Independência, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. fumaça do incêndio tomou conta de toda a região e, inclusive, chegou ao estádio americano. Pessoas presentes no Independência reclamaram do forte cheiro.

À reportagem, a BHTrans informou que esteve no local e fechou, como medida de segurança, a Silviano Brandão com a Rua Pitangui, no sentido Bairro/Centro. Outro trecho da mesma avenida, com a Rua Nanci de Vasconcelos Gomes, no sentido Centro/Bairro, foi bloqueado. Por fim, a Rua Pouso Alegre, com a Barão de Saramenha, foi interditada durante os trabalhos.



Ainda conforme o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil informou que a perícia no local será realizada nesta segunda-feira (26/6).



O EM também tentou contato com a rede Supermercados BH, mas as ligações não foram atendidas. O espaço segue aberto para manifestações.