Casal de SP é encontrado morto dentro de quarto de pousada no Sul de Minas

Walther Reis Cleto Junior, de 51 anos, e a esposa, Alessandra Aparecida Campos Reis Cleto, de 49, foram encontrados mortos no Chalé Aroma de Jasmim (foto: Arquivo pessoal)



Um casal de São José dos Campos, em São Paulo, foi encontrado morto dentro do quarto de uma pousada no distrito de Monte Verde, em Camanducaia, Minas Gerais, na manhã desse sábado (24/6).

Conforme registro da Polícia Militar no boletim de ocorrência, o proprietário do chalé relatou ter percebido que a bomba d'água do banheiro do quarto do casal seguia ligada após um tempo considerável.



Por volta das 10h de sábado, o dono do estabelecimento, segundo conta, bateu à porta, perguntou se estava tudo bem, mas não obteve resposta. Então, ele ligou para os telefones do casal e também não recebeu retorno.

Por fim, o proprietário usou uma chave reserva para entrar no quarto, quando se deparou com Walther e Alessandra caídos no chão. Ele disse às autoridades que viu o casal com vida pela última vez na sexta-feira, por volta das 18h, quando a filha havia acabado de entregar um saco de lenha aos pais. O atendimento médico acionado pelo chalé confirmou as mortes no local.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, quando indagado, o proprietário do espaço confessou não ter alvará de funcionamento do Corpo de Bombeiros.

Intoxicação por monóxido de carbono, diz família

Embora a ocorrência policial não mencione a possível causa das mortes, a filha do casal, Bruna Crcc, disse nas redes sociais que os pais morreram em decorrência de intoxicação por monóxido de carbono. Ela também agradeceu as mensagens com manifestações de carinho.

“Entendo a preocupação de todo mundo, mas não tenho emocional para falar mais sobre isso. Foi uma fatalidade. Deus quis assim. Não é fácil”, declarou Bruna em vídeo publicado por meio da função Stories no Instagram.

De forma preliminar, a perícia da Polícia Civil informou não ter identificado marcas de violência nos corpos. As vítimas foram encaminhadas ao Instituto Médico-Legal (IML) de Pouso Alegre.

De acordo com a família nas redes sociais, o enterro acontecerá nesta segunda-feira (26/6). O velório teve início às 19h deste domingo em um cemitério da região central na cidade onde o casal morava.

A reportagem do Estado de Minas não conseguiu contato com o responsável pelo Chalé Aroma de Jasmim. O espaço segue aberto para manifestações.