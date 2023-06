Três suspeitos são mortos em troca de tiros com a polícia no Sul de Minas

Troca de tiros entre criminosos e policia deixou três homens mortos (foto: Reprodução / Redes Sociais)

Três homens foram mortos a tiros em uma troca de tiros com a Polícia Militar durante a madrugada deste domingo (25), em Ibiraci, no Sul de Minas (MG). Eles são suspeitos de roubarem uma carga de café em uma fazenda na região de Altinópolis, no interior de São Paulo (SP).