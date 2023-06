Serra do Cipó: o tráfego pesado que está infernizando o paraíso ecológico

432





Santana do Riacho - O tráfego pesado e crescente pelas vias estreitas da rodovia MG-010, entre Lagoa Santa e Conceição do Mato Dentro, na Região Central de Minas, trouxe impactos cada vez maiores que deixam em alerta o poder público e a comunidade.



A circulação de carretas pesadas já está abrindo rombos no pavimento e esburacando o calçamento, sobretudo na Serra do Cipó, um dos destinos turísticos e ecológicos mais apreciados pelos mineiros. E pelo menos um primeiro movimento já é anunciado para tentar estabelecer controle sobre o transporte de cargas na região, embora haja pressão por medidas mais efetivas.





O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) informa que vai limitar o transporte de cargas no trecho ao máximo de 24 toneladas e que já instalou placas – atualmente cobertas por plásticos pretos aguardando que a medida comece a vigorar oficialmente. Mas vem ganhando força a ideia de se criar um contorno rodoviário que possa desviar o tráfego pesado.





Isso porque o tráfego pesado representa também problemas extras. Encontros entre carretas pesadas em sentidos opostos, por exemplo, não permitem a passagem simultânea dos dois veículos. Quando os condutores desses veículos de carga conseguem ver, das curvas fechadas, que há outro caminhão em direção contrária, é comum que parem junto dos paredões ou na beira de precipícios para dar passagem.





Mas, quando isso não ocorre, caminhoneiros se veem às voltas com situações que exigem muitas manobras e represam fileiras de outros veículos nos dois sentidos, até que um deles consiga passar. Isso, quando não “atropelam” proteções laterais (guard rails), valetas de drenagem ou amassam as laterais uns dos outros.













Tanto a subida quanto a descida da parte mais íngreme da Serra do Cipó, na ligação com o alto após mirante, é feita lentamente por esses grandes veículos de carga. Uma situação que leva motoristas de muitos carros mais ágeis a tentar ultrapassagens arriscadas, sem espaço e visibilidade.

No dia 8 deste mês, uma carreta baú ficou presa nas curvas sinuosas da subida entre a Serra do Cipó e Conceição do Mato Dentro, próximo aos mirantes, no sentido Chapéu do Sol. Foi necessário acionar um guincho para liberar os dois sentidos da via, removendo o obstáculo. O trecho é um dos mais propensos a quebras de veículos de carga, por se tratar de uma subida muito forte, que exigente bastante de caminhões muitas vezes velhos ou sem manutenção em dia.





De acordo com a Prefeitura de Santana do Riacho, o pedido de limitação de cargas a 24 toneladas foi feito junto ao DER-MG em notificação enviada ao órgão, que pediu prazo de 90 dias para adotar as medidas necessárias. Mas o prazo já acabou e nada ainda foi feito.

Alta velocidade é risco na volta

Se por um lado os veículos carregados trazem problemas como danos às pistas e cargas sendo derramadas pelo caminho, quando caminhões e carretas estão vazios o perigo é a alta velocidade. A reportagem do Estado de Minas flagrou um veículo de transporte de carga se deslocando a 119 km/h em trecho onde a velocidade limite é de 60km/h e não há acostamento. Da carroceria se desprendia uma fina poeira branca, deixando um rastro pela estrada.