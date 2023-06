Homem pode ter sido morto no lugar do irmão no Sul de Minas

432

Homem supostamente assassinado no lugar do irmão foi socorrido com vida, mas morreu dentro da ambulância (foto: Redes sociais)

Um homem de 45 anos pode ter sido morto no lugar do irmão em Poços de Caldas, no Sul de Minas. Ele e o irmão, de 43 anos, caminhavam por uma rua no Bairro Cascatinha, quando um deles foi baleado no peito.





O irmão disse à Polícia Militar que o alvo seria ele. Vladimir Trindade morreu dentro da ambulância do Samu.

A Polícia Militar informou que as imagens coletadas mostram apenas a vítima e dois irmãos subindo a Rua José Piffer.





A polícia segue em busca do assassino e a vítima, segundo a PM, tinha passagens por tráfico, ameaça, furto e receptação. O irmão também tem passagens por roubo, tráfico, furto, estelionato e receptação.





O corpo da vítima foi liberado para o IML (Instituto Médico Legal) de Poços de Caldas.





Testemunhas disseram que ouviram o estampido de um tiro, mas não viram ninguém.