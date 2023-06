MG: Polícia Civil abre investigação para apurar morte de casal em pousada

432

Walther e Alessandra foram encontrados caídos no chão (foto: Arquivo pessoal ) A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) abriu uma investigação para apurar as causas da morte do casal encontrado morto em um quarto de pousada no Sul de Minas, distrito de Monte Verde, em Camanducaia. Walther Reis Cleto Junior, de 51 anos, e a esposa, Alessandra Aparecida Campos Reis Cleto, de 49, eram de São Paulo e morreram no último sábado (24/6).









"A PCMG apura as circunstâncias que envolveram o fato, e aguarda a conclusão de laudos periciais que atestarão as circunstâncias e a causa das mortes da mulher, de 49 anos, e do homem, de 51 anos. Os laudos periciais podem ser concluídos em até 30 dias, podendo ser prorrogado a depender de sua complexidade", informaram por meio de nota.





Walther e Alessandra se hospedaram no Chalé Aroma de Jasmim na tarde da última sexta-feira e foram vistos com vida às 18h do mesmo dia. O proprietário do chalé relatou à Polícia Militar ter percebido que a bomba d'água do banheiro do quarto do casal seguia ligada após muito tempo e, por volta das 10h de sábado, ele bateu à porta, perguntou se estava tudo bem e não teve resposta.





Então, ele ligou para os telefones do casal e também não recebeu retorno. Aí decidiu usar uma chave reserva para entrar no quarto, onde se deparou com Walther e Alessandra caídos no chão.

Apesar das causas da morte ainda não terem sido divulgadas pelas autoridades, a filha do casal, identificada em redes sociais como Bruna Crcc, disse que os pais morreram em decorrência de intoxicação por monóxido de carbono, devido a uma lareira que ficava no quarto.