Supermercado BH que pegou fogo não deve cair

A estrutura não deve cair, mas calçada será isolada por segurança (foto: Edésio Ferreira/EM/ D.A Press)

Na tarde desse domingo (25/6), uma unidade do Supermercados BH pegou fogo, na avenida Silviano Brandão, no Bairro Horto. Hoje, segunda-feira (26/6) foi feita uma vistoria complementar pela Defesa Civil para analisar as condições do estabelecimento após o incidente.

Segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte, a estrutura não apresenta risco, até o momento, de desmoronamento. A causa do incêndio ainda é desconhecida

De acordo com o vistoriador da Defesa Civil, Marcelo Costa, as chamas causaram perda total da mobília e dos materiais do interior do supermercado. As paredes e o teto não tiveram grandes impactos e não correm risco de desabar.

Contudo, a calçada do local deve ser isolada de forma preventiva. O vistoriador explicou que, após a retirada da estrutura metálica do supermercado, pode ser que a situação do teto e de algumas paredes se agravem e venham a cair.