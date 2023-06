Faculdade de BH suspende aulas e demite todos os professores

432

O responsável por informar os professores da decisão disse que as atividades seriam interrompidas por seis meses, e depois disso, os profissionais seriam recontratados (foto: Reprodução/Facebook) A Unidade da Uninassau em Belo Horizonte, que funciona no antigo prédio da UniBH, no Bairro Lagoinha, Região Noroeste, pegou os alunos e professores da universidade desprevenidos ao anunciar o encerramento das atividades acadêmicas da instituição. Em uma reunião, que aconteceu na última quinta-feira (22/6), os colaboradores foram informados da decisão, assim como os alunos, em uma outra reunião.

Um professor da universidade, que preferiu não ser identificado, conta que o corpo docente está abalado com a decisão, já que, de repente, se viram desempregados. “Todo mundo ficou sem chão”, ele diz. O professor relata que a universidade alegou que o prédio passaria por reformas que impediriam que a Uninassau continuasse operando no local. O responsável por informar os professores da decisão disse que as atividades seriam interrompidas por seis meses, e depois disso, os profissionais seriam recontratados.





O professor da Uninassau conta que os professores da universidade são muito competentes, a maioria, cursando pós-doutorado, e agora “tentam se realocar no mercado”. Para os alunos, o dilema é encontrar uma instituição com as mesmas condições, incluindo descontos, bolsas e estrutura. Entre os alunos e professores, cogita-se que os estudantes serão transferidos para a Estácio.