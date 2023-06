BH: incêndio de grandes proporções atinge lote vago no Estoril

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais já está no local para debelar as chamas, no bairro Estoril, Região Oeste de Belo Horizonte

As causas do incêndio ainda não foram determinadas. Por enquanto, de acordo com o Corpo de Bombeiros, as casas próximas ao lote vago não correm riscos. De acordo com os moradores do local, as chamas estão intensas e há muita fumaça.