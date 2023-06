Tentativa de homicídio assusta moradores de bairro de Venda Nova

432

Vítima foi socorrida pela Polícia Militar e encaminhada para o Hospital Risoleta Neves (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press)

Um homem, de 46 anos, foi socorrido baleado depois de sofrer uma tentativa de homicídio na madrugada desta terça-feira (27/6), no bairro Mantiqueira, Região de Venda Nova de Belo Horizonte.

Em conversa com a Polícia Militar, a vítima informou que saiu do trabalho e decidiu ir até a casa do cunhado para pagar uma dívida. Como não encontrou ninguém na residência, a vítima decidiu voltar por um caminho alternativo.

Durante o trajeto, o homem passou em frente a casa da ex-namorada, que o ameaçou de morte há alguma semanas. Na rua, ele viu um carro em situação de sucata com dois homens dentro. Os suspeitos saíram do veículo e começaram a atirar.

A vítima conseguiu fugir e foi perseguida pelos suspeitos, que só pararam de atirar quando o homem se aproximou de um veículo desconhecido.

A Polícia Militar foi acionada e localizou o homem perto de um córrego já bastante ensanguentado. Ele foi encaminhada para o Hospital Risoleta Neves com um tiro nas costas.

A perícia foi acionada e recolheu 14 cápsulas deflagradas de 9mm na cena do crime. A Polícia Civil investiga o caso.

Até o momento, ninguém foi preso. O estado de saúde da vítima não foi divulgado.