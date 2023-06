Suspeito de executar homem por dívida do tráfico na Grande BH é preso

432

Homem ainda teria envolvimento em outros assassinatos registrados recentemente, todos na região do Bairro Palmital, em Santa Luzia (foto: PCMG / Divulgação) Depois de quase um ano, um suspeito de matar um homem de 26 anos no Bairro Palmital, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi preso na sexta-feira (23/6). A detenção aconteceu em Vespasiano, também na Grande BH.

O homicídio que aconteceu em julho de 2022 teria sido motivado por desavenças relacionadas ao tráfico de drogas na região, como dívidas e disputa de ponto de venda. Na ocasião, um terceiro homem, de 20 anos, também foi baleado, mas sobreviveu ao atentado.









“Atualmente, ele se encontrava na condição de foragido e era o principal alvo das forças de segurança locais, que tinham como prioridade retirar o criminoso de circulação”, observa Adriana.





A prisão aconteceu no Bairro Morro Alto, em Vespasiano. Durante buscas realizadas na residência onde ele estava, foram apreendidas uma pistola calibre 9 mm e munições. O homem foi encaminhado ao sistema prisional e se encontra à disposição da Justiça.





De acordo com a PCMG, as investigações continuam para a identificação de um outro suspeito de participar da execução de julho do ano passado, bem como localizar um terceiro já reconhecido.