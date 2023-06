Falsos médicos são presos com receitas de remédios controlados

432

Um dos suspeitos é servidor do setor da saúde do município de Andradas, no Sul de Minas (foto: PCMG / Divulgação) Dois homens que se passavam por médicos em Andradas, no Sul de Minas Gerais, foram presos por exercício ilegal da medicina e falsidade de documento público, na manhã desta segunda-feira (26/6). Também foram apreendidos carimbos, com diversos nomes de médicos e de psicólogos, além receituários do Sistema Único de Saúde (SUS) em branco e receitas preenchidas, carimbadas e assinadas.

As investigações começaram após denúncias darem conta de que um dos envolvidos estaria se passando por médico e utilizando receituário controlado, distribuindo-o a pacientes. Estes teriam utilizado as receitas e tentado retirar medicamentos inclusive no posto de saúde local.









A dupla foi presa em flagrante pelo crime de falsidade documental. De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, o inquérito ainda não foi concluído e as investigações prosseguem.