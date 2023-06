Homem é preso por ofender e constranger vítima de abuso nas redes sociais

432

Entre o conteúdo usado para intimidar e descredibilizar a vítima estavam fotos e vídeos do caso (foto: Gladyston Rodgrigues / EM / D.A Press) Um homem de 28 anos foi preso suspeito de difamar e constranger uma mulher que denunciou ter sido abusada sexualmente em Pará de Minas, na Região Centro-Oeste do estado. Desde a prisão de três suspeitos, em flagrante, no dia 8 de junho, o homem teria começado a disseminar informações difamatórias contra a vítima e testemunhas.

As mensagens foram publicadas nas redes sociais do suspeito. Entre o conteúdo usado para intimidar e descredibilizar a vítima estavam fotos e vídeos do caso. De acordo com a Polícia Civil, o homem ainda incentivou seus seguidores a hostilizar a mulher e testemunhas.









O pedido de prisão aconteceu após a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) monitorar as redes sociais do suspeito e constatar que seu objetivo era prejudicar o andamento da investigação criminal.





O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil local e posteriormente ao sistema prisional, ficando à disposição da Justiça. O inquérito policial segue em andamento para apurar o caso de abuso sexual, bem como o envolvimento do suspeito na difamação e no constrangimento da vítima e das testemunhas.