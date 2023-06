Idosa de 90 anos é vítima de estupro em quarto de hotel

432

O suspeito tentou fugir mas foi contido pelos policiais e encaminhado à delegacia. (foto: (Polícia Civil de MG/Arquivo)) Uma idosa de 90 anos teria sofrido um estupro em um quarto de hotel em Unaí, no Noroeste de Minas, na noite do último domingo (25/6), informou a Polícia Militar. Um jovem de 23 anos foi preso como suspeito do crime.

A proprietária do local, que é curadora da idosa, contou que a vítima mora no estabelecimento. Ela informou à Polícia Civil que a idosa sofre com transtornos mentais, além de ser surda e muda.

A polícia comprovou que a idosa foi estuprada, pois devido às suas condições de saúde, não teria como consentir e nem se defender do agressor.

O suspeito tentou fugir, mas foi contido pelos policiais e encaminhado à delegacia.