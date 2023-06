Dois homens morrem em acidente no Sul do estado

432

Carro rodou na pista e tombou na rodovia (foto: Corpo de Bombeiros)

Dois homens morreram em um acidente envolvendo um carro e uma carreta na noite do último domingo (25/6) na BR-459, em Congonhal, no Sul de Minas. Os dois homens, de 40 e 18 anos, não resistiram ao impacto e morreram na hora.







A carreta seguia no sentido Poços de Caldas, segundo a Polícia Militar Rodoviária. Na altura do km 82, o carro, que vinha no sentido contrário por conta de uma ultrapassagem, rodou na pista e bateu de frente com a carreta.



O caminhão estava carregado com recicláveis e seguia de Fortaleza (CE) para São Carlos (SP). Após a batida, o carro tombou.



As vítimas foram identificadas como Amaury Barbosa e Erik Vitor Pires e Lima. O ferido foi tratado pelo Samu. As duas vítimas fatais moravam em Ipuiúna.



Na carreta estava apenas o condutor de 49 anos, que não teve ferimentos. Os corpos foram levados para o IML (Instituto Médico Legal) de Pouso Alegre.