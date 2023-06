BH anuncia complexo de educação, cultura e esporte no Lourdes

Prédio do antigo Colégio Imaculada Conceição receberá um complexo de educação, cultura e esporte (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A.Press) O antigo prédio do Colégio Imaculada Conceição, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, que fechou as portas em 2021 após 106 anos de funcionamento, será transformado no primeiro centro de educação integral da cidade. A inauguração está prevista para 2024.









As vagas serão preenchidas, prioritariamente, pelos filhos de pessoas que trabalham na região central. O cadastro escolar inicia entre agosto. “Nosso grande objetivo é atender essas mães que trabalharam na região. Estamos falando de mais de mil crianças, a maioria em tempo integral”, disse Fuad em coletiva de imprensa.

Prefeito de BH, Fuad Noman (PSD) anunciou em cerimônia a transformação do colégio em um centro de educação integral (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A.Press)

A instituição pretende atender estudantes até o 9o ano em tempo integral. Segundo o prefeito, o projeto reúne em um mesmo lugar educação, cultura e esporte, algo, na sua avaliação, inédito na rede pública da capital. “Estamos reunindo em um único lugar todos os tipos de educação possíveis”, declarou.





O centro também terá um espaço cultural, com capacidade para mais de 370 pessoas, e um complexo esportivo com piscina olímpica e cinco quadras. No local, serão oferecidas oficinas, cursos e workshops para estudantes da rede municipal.

Prédio centenário

Com 106 anos de história em Belo Horizonte, o Colégio Imaculada Conceição, na rua da Bahia, bairro Lourdes, região Centro-Sul, encerrou as atividades no fim de 2021. A instituição era administrada pela Congregação das Filhas de Jesus.





Na época do anúncio do encerramento das atividades, a administração afirmou que tomou a decisão “após um cuidadoso discernimento, e devido aos tempos difíceis”. “A Rede Filhas de Jesus percebeu a necessidade de uma reestruturação para que possa executar, de forma sustentável, sua missão segundo seus objetivos estatutários”, afirmava o texto.