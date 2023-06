Patrulheiros rodoviários apreendem 104 quilos de maconha

432

A droga estava separada em tabletes. Policia tenta descobrir o destino da maconha (foto: PMRv)





A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) apreendeu, na noite de segunda-feira (26/6), 104 quilos de maconha prensada, que estavam em um veículo Ford Fiesta de cor branca. Dois homens foram presos. A apreensão ocorreu na altura do quilômetro 34, da rodovia MG-129, próximo a Itabira, no Quadrilátero Ferrífero.





Os patrulheiros deram ordem de parada ao veículo Fiesta. Ao se aproximarem do motorista, perceberam um certo nervosismo, o que chamou a atenção dos militares. A Operação Narco Minas foi deflagrada na segunda-feira, em todas as rodovias, federais e estaduais de Minas Gerais. São mais de 30 mil quilômetros sendo fiscalizados.





Foi feita, então, uma busca no veículo e no porta-malas e debaixo do banco traseiro, foram encontradas as muitas barras da droga. O veículo foi apreendido e levado para o pátio da Delegacia de Plantão de Itabira, para onde também foram levados os suspeitos.