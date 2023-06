Homem envia fotos de cadáveres para amedrontar ex-companheira

432

Homem que ameaçou ex-companheira está preso na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Varginha (foto: PCMG)





A repetição de um fato começa a preocupar a Polícia Civil: ameaças a ex-mulheres, ex-companheiras, namoradas que terminam o relacionamento, enviando fotos de cadáveres. Esse foi o caso de um homem, de 44 anos, preso preventivamente, na segunda-feira (26/6), por descumprimento de medida protetiva de urgência, em Varginha, no Sul do estado.





Segundo policiais da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), o homem estava ciente da medida cautelar expedida em favor da vítima, a partir de uma denúncia da ex-companheira, uma vez que o homem, após o término do relacionamento, passou a perseguir e ameaçar a ex, chegando a enviar fotografias de pessoas mortas para ela e seus familiares.





O homem também estaria zombando da decisão judicial e até da polícia, dizendo em áudios que enviou à Ex e seus familiares, que não tinha medo de ser preso.





Repetição





O fato ocorrido nos últimos cinco dias é uma repetição do que aconteceu no último dia 14 de junho, quando a polícia prendeu um homem, de 42 anos, que fez ameaças à ex-companheira, de 37 anos, em Jeceaba, na região central do estado. Ele enviou fotos de partes de cadáveres, para intimidar a vítima. Este também fazia ofensas.





Na queixa formulada pela mulher de Jeceaba, a vítima contou à polícia que o ex-parceiro estaria insatisfeito com o pedido de pensão alimentícia para as filhas do casal. O homem teria tentado invadir a casa da ex-mulher, chegando a quebrar um vidro na porta de entrada.





A partir da queixa, o homem foi preso e levado para a Delegacia de Entre Rios de Minas.





A Polícia Civil quer descobrir se há alguma relação nos dois casos, e uma linha de investigação é saber se houve inspiração do caso de Varginha, com o de Jeceaba.