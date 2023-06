Casal que ocultou cadáver do filho em Minas é preso no Espírito Santo

432

Conforme as autoridades, o homem mantinha a adolescente em cárcere privado antes de eles irem para o estado capixaba (foto: PCMG/Divulgação)



Embora divulgada nesta segunda, a prisão dos pais da criança aconteceu na última quinta-feira (7/6). Um casal foi preso em Nova Venécia, no Espírito Santo, sob suspeita de ocultação de cadáver do próprio filho, nascido há pouco mais de 30 dias, informou a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), nesta segunda-feira (12/6). O crime aconteceu em Ouro Verde de Minas, no Vale do Mucuri.Embora divulgada nesta segunda, a prisão dos pais da criança aconteceu na última quinta-feira (7/6).





“Segundo as investigações, conduzidas pela Polícia Civil em Teófilo Otoni, a suspeita inicial é de que a criança tenha falecido em decorrência da falta de cuidados e maus-tratos, especialmente pelo homem de 18 anos, que impedia a mãe e a criança de terem acesso aos cuidados e serviços básicos de saúde pré-natal e pós-parto”, disse a PCMG, em nota.

As investigações ainda estão em curso. A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil no Espírito Santo para obter mais detalhes do caso e aguarda retorno.