Capitão da PM é preso depois de ameaçar namorada no Sul de Minas

Um capitão da reserva da Polícia Militar foi preso, nesse domingo (11), suspeito de ameaçar a namorada de 22 anos, em Poços de Caldas, Sul de Minas. Segundo o boletim de ocorrência, as ameaças ocorreram após uma discussão entre o casal, que não se lembrava onde havia estacionado o carro.





A vítima enviou uma mensagem à sua chefe, informando que estava na casa do namorado em Poços de Caldas e que ele havia mostrado uma arma. A patroa, então, acionou a Polícia Militar.

Os policiais encontraram o suspeito na porta da casa, com o portão aberto, segurando a jovem pelo braço e puxando-a com força para dentro. Ele a soltou com a chegada da polícia. De acordo com o BO, o militar foi preso em flagrante por ameaça. Ele resistiu à prisão, sendo necessário algemá-lo.

O suspeito foi ouvido, autuado em flagrante por ameaça e lesão corporal no âmbito doméstico e familiar, e depois encaminhado ao quartel da Polícia Militar.