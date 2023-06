Galpão do 'Mercado Livre' é invadido e mais de 200 mercadorias são furtadas

432

Mais de 200 produtos foram levados, informou a Polícia Militar (foto: Reprodução/Mercado Livre)

O galpão de mercadorias do site Mercado Livre em Sete Lagoas, na Região Central de Minas, foi invadido na madrugada de domingo (11) e mais de 200 produtos foram levados, informou a Polícia Militar.





Segundo informações do boletim de ocorrência, funcionários acionaram a polícia ao perceberem que o portão havia sido arrombado.

Os suspeitos do crime não foram localizados, mas as investigações continuam, de acordo com a Polícia Civil.

A reportagem tentou contato com a assessoria do Mercado Livre para informações sobre ressarcimento de mercadorias aos consumidores, mas não houve retorno até esta publicação.