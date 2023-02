Homem é morto com cinco tiros na Grande BH

Policiais da Delegacia de Santa Luzia suspeitam que crime tenha relação com o tráfico de drogas (foto: PCMG)

A Polícia Civil ainda não tem pista sobre o matador ou matadores de Vanderson Oliveira de Souza, de 34 anos, encontrado morto na madrugada desta quarta-feira (1/2) no Bairro Cristina, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.



Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, a corporação foi chamada por um homem que passava pela Avenida Venâncio Pereira Santos, onde o corpo estava caído, com vários tiros - foram cinco no total.

O local é próximo da residência de Vanderson, que era casado - sua mulher compareceu ao local e reconheceu o corpo. A vítima tinha diversas passagens pela polícia por ameaça, roubo, tráfico e uso de drogas, porte ilegal de arma de fogo e desobediência.

As primeiras suspeitas dos policiais é que o crime possa ter relação com um acerto de contas por causa do tráfico de drogas. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).