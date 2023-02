PM prende condenado que estava em regime semiaberto e esclarece homicídio

Túlio, autor do homicídio no Pindorama, será levado para a DHPP (foto: PCMG)

A prisão de T.H.C.F., conhecido por Túlio, de 34 anos, que estava em regime semiaberto, possibilitou que a Polícia Militar elucidasse o assassinato de um segurança do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG), Jonatan Alan Silva Oliveira, de 41 anos, morto na última segunda-feira, com sete tiros. O crime foi na Rua Jacira, em frente ao número 56, no Bairro Pindorama.

A prisão foi resultado de um trabalho de busca por um veículo que teria sido utilizado para a fuga desse crime, um Palio cor chumbo. Uma viatura da PM, que fazia ronda no Bairro Coqueiros, avistou o veículo na Rua Mafra e o interceptou.

No carro, dois ocupantes. Além de Túlio, M.E.S.S., de 33 anos. Ao serem interpelados, este último se mostrava muito nervoso e não sabia dizer, sequer o endereço de sua casa.

Túlio então resolveu confessar o crime cometido no Pindorama e contou que M.E.S.S. estava dirigindo o carro usado na fuga.

Segundo Túlio, o crime foi cometido por vingança, pois Jonatan tentou matá-lo, em 2010. Depois disso, Túlio foi preso e levado ao presídio de Santa Terezinha, para cumprir pena por homicídio, tendo obtido o direito ao regime semiaberto, por bom comportamento.

Com a saída do pesídio, Túlio alegou que ainda se sentia ameaçado por Jonatan e, por isso, decidiu matá-lo. A arma do crime foi encontrada na casa de Túlio, junto com munições.

O crime

Para assassinar Jonatan, Túlio descobriu que ele bebia em um bar da esquina da Rua Jacira com Jacareí, no Bairro Pindorama. Decidiu, então, fazer uma emboscada.

De acordo com as informaçõe repassadaspela PM, ele esperou que a vítima saísse do bar e o abordou, quando arrancou a arma e atirou, fugindo em seguida.

O caso foi registrado na Delegacia de Homicídio de Proteção à Pessoa (DHPP). Jonatan também responderá pelo roubo de um caminhão, ocorrido no final de semana. O veículo foi recuperado e estava estacionado próximo à casa de M.E.S.S.

Mais duas pessoas foram presas neste caso, D.H.O.A., de 28 anos, que é espoda de M.E.S.S. eestaria envolvida no roubo do caminhão, e J.B.F., de 40 anos, suspeito de participar do assassinato de Jonatan.