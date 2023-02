Criança que sumiu no Morro do Papagaio é encontrada na casa da mãe

Mãe do pequeno informou que Paulo está morando com ela e está bem (foto: PCMG/Divulgação)

O garoto Paulo César Siqueira Matos, de 10 anos, que desapareceu no Morro do Papagaio, em Belo Horizonte, foi localizado na casa da mãe, no Bairro Serra, na Região Centro-Sul da capital.

Segundo a Polícia Civil, o pai do menino denunciou o desaparecimento de Paulo na terça-feira (31/1). De acordo com ele, o filho tinha costume de brincar na rua e sempre retornava para casa, mas que não voltou na tarde de ontem.

Na manhã desta quarta-feira (1º/2), a mãe do garoto divulgou uma foto com ele e informou que o menino agora mora com ela. “Agora, se o pai quiser vê-lo, é só ele vir aqui. Não fiquem preocupados”, disse.