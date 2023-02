Bebê é arremessada após mãe ser atropelada em MG

Vítimas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação) Após uma jovem de 23 anos ser atropelada nesta terça-feira (31/1) em Conselheiro Lafaiete, na região Central de Minas Gerais, a filha dela, de apenas 1 ano e 6 meses, foi arremessada a dois metros, segundo informações do Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência nesta manhã.

Com o forte impacto, a bebê foi lançada a cerca de dois metros, bateu no asfalto e teve escoriações no rosto. Ainda de acordo com os bombeiros, a criança chorava muito quando recebeu os primeiros atendimentos. A mulher relatou dor nas pernas e costas.

Mãe e filha foram levadas para o Hospital e Maternidade São José, no município, para avaliação médica.

O condutor da moto não ficou ferido e permaneceu no local aguardando a chegada da Polícia Militar para registro da ocorrência, conforme última atualização do caso divulgada pela corporação às 15h.