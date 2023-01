Justiça extingue pena de atleticano envolvido em agressão a cruzeirense

Renato Concórdia teve pena extinta após conduta ser classifcada como crime de lesão corporal e incitação à violência (foto: Soraia Costa/TJMG)

Entenda o caso

O integrante da torcida organizada Galoucura, Renato Concórdia da Silva, conhecido como "Renato Pretão" ou "Bilico", ganhou liberdade após a Justiça acatar o argumento da defesa de que a ação do réu deveria ser classificada como crime de lesão corporal e incitação à violência, em vez de tentativa de homicídio. Ele e outros quatro integrantes haviam sido presos por agredir um torcedor do Cruzeiro no bairro Prado , na Região Oeste de Belo Horizonte, em março de 2018.O juiz Ricardo Sávio de Oliveira considerou que a pena do condenado foi extinta após ele cumprir mais de três anos de prisão. O julgamento foi realizado nesta terça-feira (31/1), no Fórum Lafayette, no Barro Preto, em BH.O júri ocorreria em novembro de 2021, mas o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) pediu um laudo de corpo de delito na vítima para saber se as agressões deixaram alguma sequela.O MPMG também denunciou Daniel Tavares de Sousa, Diego Felipe de Jesus, Marcos Vinícius Oliveira de Melo e Alan Betti Cardoso por tentativa de homicídio, organização criminosa e por promover ou incitar violência.Em outubro de 2020, Alan Setti foi condenado a um ano e nove meses de prisão. Como estava recluso desde a data do crime, também foi posto em liberdade. Os outros três estão com julgamento marcado para o dia 30 de março.Em 4 de março de 2018, uma briga envolvendo 18 torcedores de Atlético e Cruzeiro levou um torcedor inconsciente para o Hospital Pronto-Socorro João XXIII. O homem de 30 anos foi agredido com pauladas, chutes e socos.Segundo informações da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), a vítima do espancamento precisou passar por cirurgias. Ao justificarem a violência, os atleticanos afirmaram terem sido provocados pelo cruzeirense.Na ocasião, Atlético e Cruzeiro se enfrentaram pela primeira fase do Campeonato Mineiro, no estádio Independência, em Belo Horizonte. O time celeste venceu por 1 a 0, gol do atacante Raniel.