MPMG recomenda que não haja carnaval na represa Várzea das Flores

Danos ambientais

Durante o carnaval, o MPMG orienta a Polícia Militar de Meio Ambiente a fiscalizar de forma intensa a lagoa Várzea das Flores, coibindo aglomerações, invasões à orla e ao espelho d’água, bem como a prática de esportes náuticos e outras atividades que possam causar danos ao meio ambiente.O Ministério Público defende que esses eventos são atividades que podem causar danos à área de preservação permanente no entorno da represa. Segundo o órgão, o uso da lagoa e sua área de preservação durante as festividades pode causar sérios danos ambientais, uma vez que estimula a reunião de milhares de pessoas nas margens da represa, contribuindo para a produção de lixo, resíduos líquidos e sólidos, produção de fogo, retirada de vegetação e contaminação das águas do reservatório.No entendimento do MPMG, o município de Contagem, onde fica a maior parte do reservatório, também deve adotar medidas para controle do acesso à lagoa Várzea das Flores durante o carnaval em parceria com a Copasa.