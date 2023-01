Tragédia na BR-116, em Além Paraíba: quatro adolescentes estão na UTI

Acidente aconteceu na madrugada de segunda-feira (30/1), e 29 ocupantes ficaram feridos e foram internados. No entanto, 18 já receberam alta (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)



Quatro adolescentes que estavam entre os ocupantes do ônibus que transportava 28 atletas das categorias sub-16 e sub-18 do time de futebol Esporte Clube Vila Maria Helena e caiu de uma ponte na BR-116, em Além Paraíba, na Zona da Mata mineira, estão internados na Unidade de Terapia Intensiva. Quatro pessoas morreram por causa do acidente, que aconteceu na madrugada dessa segunda-feira (30/1). Outros 29 ocupantes ficaram feridos e foram internados; 18 deles já receberam alta.

O Hospital São Salvador, em Além Paraíba, recebeu 24 feridos, incluindo o motorista, que está recebendo cuidados médicos na enfermaria juntamente com outro adolescente e um adulto. Três atletas são mantidos na UTI.



À reportagem, a assistência social disse que não tem informações sobre o estado de saúde deles. Outro paciente foi transferido para Muriaé, e 17 já receberam alta.

Os outros cinco ocupantes do ônibus que tiveram ferimentos foram levados à Casa de Caridade Leopoldinense, em Leopoldina. Um adolescente está na UTI em estado grave, e outro foi encaminhado para o Hospital São Paulo, em Muriaé, onde permanece na enfermaria com outro paciente. O quadro deles é estável. No início da tarde, um jovem teve alta por volta das 13h30.





O acidente





Acidente na BR-116: 'Motorista queria chegar cedo em casa', diz organizador

Além dos 29 feridos, qiatro jovens, sendo dois de 15 anos, um de 13 e outro de 18 morreram. De acordo com a Polícia Civil, os procedimentos de necropsia apontaram que as causas da morte foram múltiplas lesões nos corpos em função do trauma provocado pela batida. acidente aconteceu no início da madrugada dessa segunda-feira (30/1) . Jogadores do Esporte Clube Vila Maria Helena, de Duque de Caxias (RJ), estavam dentro de um ônibus que caiu de uma ponte de 10 metros de altura no KM 792 da BR-116, em Além Paraíba, e ficou de cabeça para baixo, próximo a um riacho.









Motorista do ônibus que capotou na BR-116 diz ter se assustado com carreta Os adolescentes voltavam para casa após um torneio em Ubaporanga, a 315 km de Belo Horizonte, que serve para revelar novos talentos do futebol e é acompanhado de perto por olheiros de equipes profissionais. Na disputa, a equipe sub-18 do Esporte Clube Vila Maria Helena se sagrou campeã. Já na categoria sub-16, o time ficou em segundo lugar.

Conforme a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a empresa responsável pelo ônibus que transportava os atletas possui habilitação vigente para realizar transporte interestadual de passageiros, no modo fretamento. Além disso, o veículo também possuía licença de viagem válida para o trecho entre Duque de Caxias e Ubaporanga.