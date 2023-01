Caminhão-baú invade loja em Passos; veja vídeo

Na manhã desta terça-feira (31/01), o motorista de um caminhão-baú perdeu o controle da direção do veículo, na avenida dos Expedicionários, em Passos, Sudoeste de Minas, e invadiu uma loja.

Motorista do caminhão bateu em um carro e entrou em uma loja que está em reforma; ninguém se feriu

Antes, a caminhonete tinha batido em um carro de passeio. A avenida é essencialmente comercial e há um grande fluxo de pessoas transitando pelo local.

Segundo informações da Polícia Militar, os veículos se envolveram em uma batida lateral no cruzamento da Avenida dos Expedicionários com a Rua João Pinheiro.

Com isso, a caminhonete seguiu, descontrolada, em direção à loja.

Há pouco tempo, a loja havia mudado de endereço e no momento do acidente , não havia ninguém no local, que está em reforma. Ninguém se feriu.