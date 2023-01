Profissional do Estado de Minas entre os jornalistas mais premiados do País

Repórter Luiz Ribeiro já conquistou mais de 60 premiações, por trabalhos individuais e em equipe (foto: Cecilia Santana/divulgação)





O Estado de Minas está entre os jornais mais premiados do país e conta com um profissional na lista dos 20 jornalistas que mais levou prêmios da história do Brasil: Luiz Ribeiro. A pesquisa, atualizada anualmente pelo newsletter Jornalistas & Cia, foi divulgada em edição especial, nesta semana, pelo Portal dos Jornalistas.





A pesquisa anual, que chega a 12ª edição, abrange profissionais e grupos de comunicação das diferentes mídias e plataformas de todo o país, incluindo jornais, portais, emissoras de TV, rádios e agências de notícias, além de correspondentes de veículos internacionais.









De acordo com o levantamento, o Estado de Minas ficou em 14º entre os veículos de comunicação mais premiados da história, situando na oitava posição no Sudeste. O repórter Luiz Ribeiro ocupa o 18º no ranking nacional dos Jornalistas Mais Premiados da História do Brasil, ao lado do jornalista Domingos Meirelles.





Segundo a pesquisa, Luiz Ribeiro é o jornalista em atuação em Minas mais premiado do país, ficando na 11ª colocação na região Sudeste.





Estado de Minas esteve entre os ganhadores (duas categorias) do Prêmio CDL BH de Jornalismo - promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte) e do Em 2022, o repórter doesteve entre os ganhadores (duas categorias) do Prêmio CDL BH de Jornalismo - promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte) e do Prêmio Sebrae de Jornalismo (etapas estadual e regional Sudeste). Também foi um dos finalistas do Prêmio CNT de Jornalismo, da Confederação Nacional de Transportes. Além disso, foi o vencedor na categoria nacional do Prêmio Banco do Nordeste de Jornalismo em Desenvolvimento Regional.





"A nossa posição entre os 20 jornalistas mais premiados da imprensa brasileira demonstra o reconhecimento e a valorização do bom jornalismo, voltado para o bem comum", afirma Luiz Ribeiro, que ficou entre os ganhadores em mais de 60 prêmios de jornalismo por trabalhos individuais e em equipe. O repórter do EM reside em Montes Claros, cidade polo da região Norte de Minas, onde nasceu no município de Francisco Sá.





"Vivemos um momento de desafios, diante das novas mídias e plataformas digitais. As informações circulam com maior velocidade, é verdade. Porém, o jornalismo continua exigindo a boa apuração e profundidade na abordagem dos temas mais relevantes. E nesse viés que me esforço, na prática, do bom jornalismo, com o apoio dos meus colegas e editores do Estado de Minas . Só tenho a agradecer ao EM pela oportunidade de realização desse trabalho gratificante, afirma Luiz Ribeiro.