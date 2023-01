Criança de 4 anos morre afogada após cair de bicicleta em rio de Minas

Rio em Astolfo Dutra, cidade da Zona da Mata de Minas Gerais (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Uma criança de 4 anos morreu por afogamento nesta quinta-feira (26/1) na cidade de Astolfo Dutra, na Zona da Mata. Ela era acompanhada pela tia, de 10 anos, quando caiu dentro de um rio. As duas brincavam às margens do local e andavam em bicicletas.Conforme o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), populares que estavam próximos ao local conseguiram ajudar as crianças. “Uma das crianças se encontrava agarrada em alguns galhos quando foi retirada da água”, diz a corporação.A menina mais velha teria informado às pessoas que a sobrinha estaria com ela. Momentos depois, a criança menor foi localizada debaixo d'água.Segundo o CBMMG, uma das pessoas no local havia feito treinamento com os militares na brigada do município e iniciou as manobras de RCP na criança antes do resgate.