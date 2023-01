Corpo de segunda criança afogada em Guarani é encontrado

Irmãos se afogaram no último domingo (foto: Corpo de Bombeiros )

Depois de três dias de buscas, o Corpo de Bombeiros encontrou no início da tarde desta quarta-feira (18/01), o corpo da menina de 8 anos que se afogou na Cachoeira Socó, em Guarani, na Zona da Mata Mineira. Segundo a corporação, o corpo estava há oito quilômetros do local do afogamento.