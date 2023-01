PM com sintomas de embriaguez é preso após atirar e dormir com arma no colo

Pistola que foi apreendida no colo do cabo da PM de Uberlândia (foto: PMMG/Divulgação)

Um cabo da Polícia Militar (PM) de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, foi detido ontem (17/1) em Uberaba. Ele foi abordado no momento em que estava dormindo no banco do passageiro de um veículo Ford Fiesta, estacionado em via pública, com uma pistola no colo e sintomas de embriaguez.