Homem desce de carro e atira contra policial civil em bar no Vista Alegre

Crime ocorreu pela manhã em região de bares do Bairro Vista Alegre (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press - 3/3/14)

Um policial civil foi vítima, na manhã desta quarta-feira (21/12), de uma tentativa de homicídio, quando estava num bar na Rua Crispim Jacques, no Bairro Vista Alegre, Região Oeste de Belo Horizonte. O atirador, que fugiu do local, acabou preso.

Segundo testemunhas, o policial civil estava no balcão do bar quando um homem armado parou um carro branco, desceu e atirou contra a cabeça do investigador.

O policial caiu imediatamente, enquanto o agressor voltou correndo e arrancou o carro em disparada. A vítima foi socorrida e levada para o Hospital João XXIII, onde passa por cirurgia. Seu estado é considerado grave.

Os motivos do crime são desconhecidos. A prisão do suspeito ocorreu a partir de informações de testemunhas. Segundo uma delas, o homem seria conhecido na região. O caso está a cargo do Departamento Especializado em Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).