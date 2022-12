Administrador de financeira é morto no centro de Juiz de Fora

Um homem, de 30 anos, foi assassinado a tiros em uma das galerias do Centro de Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira, por volta das 20h dessa terça-feira (20/12), horário de movimento na região.

Administrador de financeira foi morto em uma das galerias do Centro de Juiz de Fora

De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava com a namorada e um primo, andando pela galeria, quando um homem começa a andar atrás deles. No meio do trajeto, ele saca uma arma e atira nas costas da vítima, sem dar chance de defesa ao rapaz. Na sequência, foge correndo.

A vítima foi atingida por vários disparos e morreu no local. De acordo com a Polícia Militar, o rapaz é administrador de uma financeira que funciona em um dos prédios comerciais da Avenida Rio Branco, a principal da cidade. Com ele, foram encontrados R$ 5 mil em espécie.

Em conversa com testemunhas, os policiais colheram relatos de que a vítima e o autor do homicídio já tinham sido vistos conversando há poucos dias. A principal suspeita é que se trata de vingança. De que a vítima teria emprestado dinheiro ao suspeito, não recebido o valor e isso gerou um desentendimento que resultou na morte do administrador da financeira.

O autor fugiu correndo pela Avenida Rio Branco. Na galeria em que o crime ocorreu há câmeras de segurança que vão ajudar a Polícia Civil a investigar o caso.

O primo da vítima foi ferido com estilhaços na perna direita, foi atendido e passa bem. Já a namorada teve que passar por uma cirurgia abdominal por causa de uma bala que atingiu a barriga dela e causou hemorragia interna. O estado de saúde dela não foi atualizado.