Defesa Civil emite alerta para pancadas de chuva em Belo Horizonte

Domingo começou ensolarado, mas chuva é esperada no fim do dia (foto: Leandro Couri /EM/D.A Press) Belo Horizonte está novamente sob alerta para pancadas de chuva. O aviso foi emitido pela Defesa Civil da capital neste domingo (29/1) e é válido até as 8h da segunda-feira (30/1). O órgão aponta para o risco de chuvas com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h.













A Defesa Civil recomenda que áreas próximas a córregos e ribeirões sejam evitadas durante as chuvas. Os motoristas devem também evitar estacionar ou parar veículos embaixo de árvores.





A atenção deve ser redobrada em áreas próximas a encostas. Belo Horizonte está sob alerta para risco geológico até terça-feira (31/1) e moradores devem ficar atentos a sinais de deslizamento de terra e desabamento de estruturas, como o surgimento de rachaduras e fendas nas paredes e minas d’água no solo.





Em caso de emergência, moradores da capital devem acionar a Defesa Civil no número 199 ou os bombeiros, no 193. No caso de interrupção de energia e acidentes na rede elétrica, a Cemig deve ser contatada no telefone 116.





Todas as regionais de Belo Horizonte já superaram, desde a última segunda-feira (23/1), o volume de chuva esperado para janeiro. De acordo com a última atualização, divulgada pela Defesa Civil no fim da tarde de ontem, Venda Nova, Centro-Sul e Barreiro foram as regiões com maior volume acumulado no mês, com 517,2 mm; 513,5 mm; e 500 mm, respectivamente.