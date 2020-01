Janeiro de 2020 já é o mês mais chuvoso da história de BH

"Este janeiro, que ainda não terminou,. Lembrando que a nossa série histórica tem 112 anos", informa Anete Fernandes, meteorologista do Inmet.A medição realizada pela Defesa Civil por região, divulgada às 6h30 desta quarta-feira (29) já sinalizava o marco histórico. Somente na, o acumulado de janeiro soma. A região com segundo maior índice pluviométrico foi a, com. Barreiro (873,8 mm), Noroeste (865,6 mm), Leste (750,6 (228%), Pampulha (726,8 mm), Nordeste (682,6,mm), Venda Nova (596,0) e Norte (537,8) completam o ranking.O recorde deainda pertence ao último dia, sexta-feira em o índice pluviométrico alcançou 171,8 mm. O volume ultrapassou a marca histórica de 14 de fevereiro de 1978, quando choveu 164,2 mm em apenas 24 horas. De acordo com o Inmet, a tempestade desta noite ocupa a terceira posição no ranking de intensidade da história da capital mineira.