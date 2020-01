Temporal em BH: chuva bate recorde histórico nas últimas 24 horas

Nunca choveu tanto na capital mineira como nas últimas 24 horas. Segundo o Instituto Nacional de Metereologia (Inmet), o índice pluviométrico registrado de 9h dessa quinta-feira (23) às 9h desta sexta (24) alcançou 171,8 mm.

O número supera os 164,2 mm registrados em 14 de fevereiro de 1978 - maior índice pluviométrico em 24 horas da história de Belo Horizonte até então. A série histórica teve início há 112 anos.

Segundo o metereologista Cléber Souza, BH caminha para o alcance do recorde mensal da série. O acumulado de janeiro bateu 666,8 mm, quase o dobro do esperado para todo o mês, que era de 329,8 mm. "A maior média mensal de que temos notícia para janeiro é de 1985, que foi de 850,3mm. Se as precipitações continuarem no mesmo ritmo, essa marca será ultrapassada facilmente", afirma o metereologista.