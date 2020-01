Cenário de guerra: veja em fotos os danos da chuva em BH

Ver galeria . 18 Fotos Temporal causou destruição no bairro de Lourdes, em Belo Horizonte (foto: Túlio Santos / EM DA PRESS )

A chuva que caiu em BH nesta terça-feira (28) causou estragos em várias regiões da cidade, principalmente na Centro-Sul, onde a precipitação alcançou, em pouco mais de três horas, mais da metade do total esperado para o mês de janeiro.





Diante do caos vivido pela cidade, osforam às ruas do Bairro São Bento, um dos mais atingidos pela tempestade, e Lourdes, respectivamente, para registrar os danos provocados pela chuva.





No São Bento, carros empilhados por todos os lados. Ruas e avenidas do bairro viraram rios. A situação no Lourdes não foi diferente: a Praça João Luiz Alves, localizada entre a ruas Marília de Dirceu, Curitiba e Felipe dos Santos, representou uma verdadeira cena de destruição, com o asfalto completamente arrasado.

Praça da Rua Marília de Dirceu ficou destruída no Lourdes (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

Em pouco mais de três horas, caiu mais da metade do total esperado para o mês no Centro-Sul de BH: 175,6 milímetros, 53,3% do esperado para todo o mês de janeiro, já que a média climatológica para os 31 primeiros dias do ano é de 329,1 milímetros.

No Barreiro, caíram 132,8 milímetros, pouco mais de 40% da média de janeiro. Já no território Oeste, conforme a Defesa Civil, a quantidade de chuva atingiu 101,6 milímetros – 30,8% da média.

Em Nova Lima, na Grande BH, uma pessoa morreu depois que um beco desabou no Bairro Cristais.

Os maiores estragos aconteceram na Região Centro-Sul, onde carros foram arrastados e restaurantes inundaram. Uma pastelaria localizada na Avenida do Contorno recebeu a água turva que vinha da rua. Os clientes se equilibraram em cima de mesas e cadeiras.

Já os frequentadores do restaurante Olga Nur, em Lourdes, foram surpreendidos pela enxurrada causada pela chuva e assistiram a enchente carregar os veículos estacionados na rua. Na Avenida Cônsul Cadar, a chuva alagou o Shopping São Bento, localizado no bairro de mesmo nome, um dos mais atingidos pela precipitação.

Outro centro de compras prejudicado pela tempestade foi o BH Shopping, no Belvedere. Parte do teto do estabelecimento desabou, mas ninguém se feriu.

Ali perto, um novo deslizamento na BR-356, na altura da curva do Ponteio Lar Shopping, interditou parte da via. Um dos principais pontos turísticos de Belo Horizonte, o Mercado Central foi atingido pela forte chuva que caiu. Um vídeo de um dos moradores da região mostra a entrada do centro comercial completamente alagada. O registro indica altura elevada da água na Avenida Augusto de Lima e na Rua Santa Catarina.

Danos também no Barreiro e no Oeste da cidade. Na primeira região, a Avenida Olinto Meireles ficou alagada e invadiu um posto de combustível. Motoristas tiveram que conduzir seus carros até o canteiro central da via para evitar maiores danos. Já no segundo território, as avenidas Mário Werneck e Úrsula Paulino inundaram. A chuva também refletiu em Nova Lima, na Grande BH, onde ruas e avenidas foram alagadas.